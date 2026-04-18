Азербайджанские гребцы завоевали три медали в Турции

В турецком городе Мугла завершилась международная регата "Кубок весны" по гребле на байдарках и каноэ. Сборная Азербайджана отметилась успешным выступлением и вернулась с тремя наградами.

Как сообщает İdman.Biz, два "серебра" завоевал Гусейн Самедли, выступавший в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения в одиночном каноэ. Азербайджанский гребец занял второе место на дистанциях 1000 и 500 метров.

Еще одну медаль в копилку команды принес Фахри Мамедли. В соревнованиях среди спортсменов 2010-2011 годов рождения в одиночном каноэ на дистанции 500 метров он стал бронзовым призером.

Таким образом, Федерация водных видов спорта Азербайджана завершила турнир с двумя серебряными и одной бронзовой медалью.