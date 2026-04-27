27 Апреля 2026
На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок Президента 2026"

27 Апреля 2026 10:26
Сегодня в Азербайджане стартует международная регата "Кубок Президента 2026" по академической гребле, байдарке и каноэ.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования организованы совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Впервые в истории турнир возьмет старт на Сарсангском водохранилище.

Регата посвящена 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В первый соревновательный день, 27 апреля, на водохранилище пройдут показательные выступления и первые старты в академической гребле, каяке, каноэ, гонках на драконьих лодках и парусных судах.

Также зрители увидят водный парад: скутеры с флагами стран-участниц совершат круг почета по акватории.

Организаторы подготовили и культурную программу, в которую войдут выступления с образцами национальной музыки и танца.

В международной регате выступят более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Соревнования продлятся до 1 мая.

