Фархад Алиев: Гости, приезжающие в нашу страну, выражают удовлетворение организацией турнира

Исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев во время пресс-конференции прокомментировал старт международной регаты по гребле "Кубок Президента-2026", посвященной 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает İdman.Biz.

"Старт международной регаты по гребле "Кубок Президента-2026" в Агдере является радостным событием. Каждый раз гости, приезжающие в нашу страну, выражают свое удовлетворение организацией турнира. Один из радующих моментов заключается и в том, что место проведения соревнований меняется каждый год. Особенно радует проведение турнира на территориях, освобожденных от оккупации", — сказал Алиев.

Отметим, что регата "Кубок Президента-2026" проходит с участием спортсменов из ряда зарубежных стран и завершится 1 мая.