Ислам Базарганов и Джабраил Гаджиев вышли в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Азербайджанский вольник Ислам Базарганов, выступающий в весовой категории до 57 кг, успешно продолжил выступление на чемпионате Европы в Тиране и пробился в полуфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, Базарганов одержал победу над Арианом Тютриным, представляющим Объединенный мир борьбы (UWW), со счетом 9:4.

В то же время Кенан Гейбатов, выступающий в весе до 70 кг, завершил турнир на стадии четвертьфинала.

Азербайджанский спортсмен уступил украинцу Алексею Бороте со счетом 2:7 и выбыл из дальнейшей борьбы.

Полуфинальные поединки начнутся в 18:45 по местному времени и будут показаны в прямом эфире на İctimai TV.

14:54

Азербайджанский вольник Джабраил Гаджиев, выступающий в весовой категории до 79 кг, пробился в полуфинал чемпионата Европы в Тиране. На стадии четвертьфинала он уверенно победил титулованного соперника из Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, Гаджиев одолел чемпиона Европы и призера чемпионата мира Ахсарбека Гулаева со счетом 7:2.

В то же время другой вольник Азербайджана Рашид Бабазаде, выступающий в весе до 65 кг, завершил выступление на стадии четвертьфинала, уступив российскому спортсмену Баширу Магомедову со счетом 2:7 и выбыл из борьбы за медали.

14:12

Азербайджанский вольник Осман Нурмагомедов (97 кг), начал выступление на чемпионате Европы в Тиране с поединка против одного из фаворитов турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в квалификационной схватке он уступил грузинскому спортсмену Гиви Матчарашвили со счетом 2:3. Соперником азербайджанского спортсмена стал призер Олимпийских игр и чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы.

Несмотря на статус оппонента, Нурмагомедов оказал серьезное сопротивление и проиграл с минимальной разницей в счете.

Поединок прошел в напряженной борьбе, а исход встречи решился лишь в концовке схватки.

Для азербайджанского спортсмена это был один из самых сложных жребиев на ранней стадии турнира, учитывая уровень и опыт соперника.

13:17

Азербайджанский вольник Рашид Бабазаде, выступающий в весовой категории до 65 кг, успешно начал выступление на чемпионате Европы в Тиране. В стартовой схватке он одержал победу над соперником из Германии и пробился в следующий раунд турнира.

Как сообщает İdman.Biz, Бабазаде победил немецкого спортсмена Нико Мегерле со счетом 3:1.

Этот успех позволил азербайджанскому спортсмену выйти в четвертьфинал континентального первенства и продолжить борьбу за медали.

09:25

Сегодня пять вольников Азербайджана начнут выступление на чемпионате Европы по борьбе в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по вольной борьбе Азербайджан представят Ислам Базарганов (57 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Кенан Гейбатов (70 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг).

Все пятеро сегодня начнут борьбу за медали континентального первенства в своих весовых категориях.

Ранее сборная Азербайджана уже добилась серьезных успехов на турнире. В греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали.

Бронзовыми призерами стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг). По итогам турнира сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Среди женщин бронзовую медаль ранее выиграла Гюнай Гурбанова (59 кг).

Отметим, что чемпионат Европы по борьбе в Тиране завершится 26 апреля.