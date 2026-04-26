26 Апреля 2026 14:58
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Бетиса" Абде Эззалзули.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, мерсисайдский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего марокканского футболиста в летнее трансферное окно.

По информации источника, "Ливерпуль" готов заплатить за игрока 60 миллионов евро — именно такая сумма прописана в контракте в качестве отступных.

В текущем сезоне чемпионата Испании Эззалзули провел 24 матча, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Бетисом" рассчитан до июня 2029 года.

