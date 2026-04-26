Игрок "ПСЖ" получил травму перед полуфиналом с "Баварией"

Правый защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими получил повреждение в матче чемпионата Франции против "Анже".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, футболист вышел в стартовом составе, однако был заменен перед началом второго тайма после того, как почувствовал дискомфорт во время рывка.

Отмечается, что решение о замене принял главный тренер Луис Энрике в качестве меры предосторожности. По информации источника, Хакими должен успеть восстановиться к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится 28 апреля.

Встреча "ПСЖ" с "Анже" завершилась победой парижан со счетом 3:0. Голами отметились Ли Кан Ин, Сенни Меюлю и Лукас Беральдо.