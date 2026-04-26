26 Апреля 2026 13:04
"Бавария" продаст защитника только при экстраординарном предложении

Футбольный клуб "Бавария" не планирует расставаться с Альфонсо Дэвисом в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, мюнхенский клуб не выставлял защитника на трансфер и не рассматривает его продажу, несмотря на появившиеся слухи.

По информации источника, переговоры возможны лишь в случае поступления "экстраординарного" предложения. При этом сам футболист не стремится покинуть команду. Отмечается, что 25-летний канадец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой около 20 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Дэвису со стороны "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне защитник провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2030 года.

İdman.Biz
