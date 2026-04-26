Мбаппе пройдет обследование после травмы

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, французский форвард в понедельник должен узнать степень серьезности повреждения, полученного в матче 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (1:1).

Мбаппе был заменен на 81-й минуте встречи. По предварительной информации, у игрока диагностирована перегрузка подколенного сухожилия левой ноги.

В текущем сезоне чемпионата Испании француз провел 28 матчей, в которых забил 24 гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он уже пропускал игры в феврале и марте из-за проблем с коленом.