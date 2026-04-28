Большой вечер ЛЧ: "ПСЖ" и "Бавария" начинают битву за финал

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, главного клубного турнира в европейском футболе. Французский "ПСЖ" на своем поле сыграет против немецкой "Баварии". Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс", стартовый свисток прозвучит в 23:00.

Как сообщает İdman.Biz, парижский клуб подходит к игре в статусе одного из главных фаворитов турнира и рассчитывает сделать шаг к финалу на домашней арене. "ПСЖ" уверенно прошел предыдущие стадии и намерен использовать фактор своего поля. "Бавария" также набрала хороший ход по ходу плей-офф и вновь добралась до решающей стадии турнира. Мюнхенцы традиционно опасны в матчах такого уровня и обладают большим еврокубковым опытом. Отдельный интерес вызывает тренерская дуэль Луиса Энрике и Венсана Компани, а также противостояние атакующих линий двух команд.

Ответный матч пройдет через неделю в Германии, где и определится обладатель путевки в финал турнира.

Напомним, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая в Будапеште.