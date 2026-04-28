28 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
28 Апреля 2026 09:58
21
Пять грандов Европы начали охоту за талантом "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Мика Годтс оказался в сфере интересов сразу нескольких ведущих клубов Европы. За развитием 20-летнего бельгийца внимательно наблюдают "Арсенал", "Барселона", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщае6т İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, скауты нескольких команд присутствовали на матче чемпионата Нидерландов против "Бреды", который завершился победой "Аякса" со счетом 2:0. Именно в этой встрече молодой футболист вновь напомнил о себе, забив один из голов после яркого индивидуального прохода.

Отметим, что Годтс выступает за амстердамский клуб с января 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, что усиливает переговорные позиции "Аякса" перед возможным трансферным летом. В нынешнем сезоне бельгиец провел 39 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач. В марте 2026 года хавбек дебютировал за национальную сборную Бельгии.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

