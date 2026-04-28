Экс-тренер сборной Италии готов возглавить клуб из России

Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о возможном продолжении карьеры в России.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.

"Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его оценить. Моя работа - тренировать. Если поступит стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов", - цитирует Гаттузо sport24.

В настоящее время итальянский тренер находится без работы и рассматривает варианты для продолжения своей карьеры.