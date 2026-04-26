26 Апреля 2026
Игрок "Ньюкасла" хочет вернуться в Италию

26 Апреля 2026 12:30
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали может покинуть английский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, 25-летний футболист рассматривает возвращение в Италию как приоритетный вариант для продолжения карьеры. Отмечается, что его окружение изучает возможность ухода из команды.

По информации источника, именно желание вернуться на родину может стать препятствием для перехода в такие клубы, как "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси", которые проявляют интерес к игроку. В Италии за полузащитником следят "Ювентус", "Интер" и его бывший клуб "Милан".

Сообщается, что "Ньюкасл" может запросить за трансфер более 75 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне Тонали провел 50 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 80 миллионов евро.

