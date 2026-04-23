23 Апреля 2026
Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

23 Апреля 2026 20:20
Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте включит нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля в предварительный список команды для участия на чемпионате мира 2026 года, который будет представлен ФИФА. Об этом сообщает İdmaт.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

В четверг, 23 апреля, "сине-гранатовые" сообщили, что 18-летний вингер пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Подчеркивалось, что Ямаль должен успеть восстановиться к мировому первенству.

По информации источника, предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов, четверо из которых должны быть вратарями. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) должна представить его до 11 мая. С наибольшей вероятностью де ла Фуэнте объявит окончательный список в пятницу, 22 мая. Ожидается, что Ямаль также будет в нем.

17:13

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал может не попасть в заявку на чемпионат мира 2026 года из-за серьезности мышечного повреждения. Медицинские эксперты настаивают на максимальной осторожности в определении сроков восстановления футболиста, так как поспешное возвращение на поле может привести к затяжной паузе в карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, эксперт по спортивной медицине Педро Луис Риполь оценил риски для молодого игрока.

"Вероятность повторения травмы Ламина Ямала составляет 30 процентов. Если повреждение локализовано в самой мышце, прогноз более благоприятный. Однако если травма находится в месте перехода мышцы в сухожилие или непосредственно в сухожилии, ситуация становится гораздо серьезнее. В этом случае футболисту может потребоваться от четырех до шести недель вне игры", - подчеркнул Риполь.

Специалист добавил, что высокая вероятность рецидива делает участие Ямала в предстоящем мундиале маловероятным, так как штабу сборной и клубу придется действовать предельно аккуратно.

09:45

Ведущий спортивного канала Futbol Total en Dsports Хуан Фурланчич резко высказался о травме вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, полученной в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:0).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, журналист считает, что повреждение не было случайностью.

По его словам, всего за 48 часов до матча Ямал возвращался из поездки на частном самолете и опубликовал в соцсетях фото, на котором ест фастфуд.

Фурланчич отметил, что получить травму во время исполнения пенальти выглядит странно, однако причиной могли стать небрежное отношение к собственному здоровью, недостаточное восстановление и плохое питание.

"Это не фото, украденное хакерами. Ламин сам этим хвастался", - заявил журналист.

Ожидается, что из-за травмы Ямал досрочно завершит сезон в Ла Лиге и может пропустить старт чемпионата мира-2026.

Отметим, что 18-летний футболист в нынешнем сезоне провел 45 матчей, забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

İdman.Biz
