Впервые в истории ЧМ: в перерыве финала пройдет концерт как на Супербоуле

Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал изменение в регламенте проведения финальных матчей чемпионата мира. Впервые в истории мундиалей в перерыве решающей игры состоится полноценное концертное шоу, аналогичное формату шоу в перерыве Супербоула в американском футболе.

Как сообщает İdman.Biz, Инфантино озвучил это решение в Вашингтоне на саммите Semafor World Economy. Финальный поединок турнира запланирован на 19 июля 2026 года и пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, регион Нью-Йорк). По словам президента организации, к созданию программы привлечена британская рок-группа Coldplay и ее фронтмен Крис Мартин.

Этот шаг рассматривается как часть стратегии по популяризации футбола в США и привлечению более широкой аудитории к просмотру мирового первенства. Стадион, принимающий финал, вмещает более 82 тысяч зрителей и является домашней ареной для клубов НФЛ "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс", что делает его идеальной площадкой для интеграции элементов американской спортивной культуры в футбол.