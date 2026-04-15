"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"

15 Апреля 2026 11:44
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Барселоной" (2:1) ознаменовался судейским скандалом. Ключевой эпизод произошел в момент взятия ворот мадридцев, которое могло изменить ход противостояния.

Как сообщает İdman.Biz, в эпизоде с третьим голом "Барселоны" мяч попал в поднятую руку защитника Клемана Лангле, после чего отскочил к Феррану Торресу, который нанес точный удар по воротам. Взятие ворот было отменено из-за офсайда. Однако судейский корпус и система VAR подверглись жесткой критике за то, что видеоповтор использовался исключительно для определения положения "вне игры" у Торреса, в то время как очевидный контакт мяча с рукой Лангле в атакующей фазе остался без внимания и проверки.

Стоит отметить, что судейство в этом противостоянии вызывает споры не впервые. Ранее УЕФА уже принял радикальное решение, отстранив арбитра первого матча Иштвана Ковача до конца текущего сезона из-за серьезных ошибок, допущенных в первой встрече команд.

İdman.Biz
