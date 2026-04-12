Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Сегодня, 12 апреля, в Португалии завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу. Последние два дня в Portimаo Arena выдались особенно напряженными – именно тогда прошли финалы, как командные, так и индивидуальные.

То, что это финал, ощущалось сразу: на трибунах меньше свободных мест и больше шума.

Болельщики из разных стран по-своему подготовились поддерживать свои команды. Британцы выделялись шляпами и очками в цветах флага, а нидерландцы в один из дней и вовсе повесили на трибуне большое оранжевое полотно вместо флага (оранжевый можно назвать их национальным цветом).

11 апреля состоялись все командные финалы. В этот день азербайджанские спортсмены боролись за медали в тамблинге (юниоры и взрослые), двойном мини-батуте (юниоры) и прыжках на батуте (взрослые).

Самыми интенсивными стали заключительные финалы дня среди взрослых – батут и тамблинг. Обе наши сборные выступали практически одновременно: пока один спортсмен завершал программу на батуте, тамблингист уже готовился к своему выходу. Делегация могла перевести дух только во время разминок. А затем все по новой: взгляд налево – на батут, направо – на дорожку тамблинга.

Переживали за всех одинаково сильно, хотя и по-разному. Для азербайджанского батута это был первый командный финал в истории страны на чемпионате Европы. Поэтому Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев и Мехти Алиев, выходя на арену, уже в каком-то смысле победили.

Во время выступлений на трибунах звучали самые разные подсказки: кто-то кричал “работай”, кто-то – “спокойно”, а кто-то наоборот – “резче”. Все хотели помочь – и никто не мог усидеть на месте.

Но из всей группы поддержки, могу предположить, что до одного из спортсменов один из голосов доносился особенно ярко. Магсуда Махсудова на трибуне поддерживала его сестра – Сельджан Махсудова или как ее называют близкие Селя. За их взаимодействием и связью можно было наблюдать на протяжении всего турнира.

...Медаль завоевать не удалось, но четвертое место в дебютном финале – более чем достойный результат.

Тамблинг прошел не менее напряженно. Здесь наши спортсмены уже далеко не новички, а действующие чемпионы Европы. И по публике это чувствовалось: наших тамблингистов в Европе знают и любят. А во время приземлений спортсменов после сложных элементов вся трибуна дружно кричала “стой!”.

Наши выступали четвертыми, последними – датчане, главные соперники. Первый раунд: Тофик Алиев выполнил все чисто, но и датчанин тоже. Второй раунд – та же картина. Все решалось в третьем. Адиль Гаджизаде выполняет элемент – отлично. Остается последний спортсмен сборной Дании и все решится.

Вся арена будто замерла.

…Тишина. И вдруг – взрыв радости со стороны датчан, красные флаги начинают раскачиваться. Все становится ясно: мы вторые.

Спортсмены расстроены, но для нас – болельщиков в лице делегации – это в любом случае повод для гордости. Они сделали максимум и подняли наш флаг.

На награждении команда запомнилась еще одним моментом: по инициативе главного тренера Адиля Гусейнзаде спортсмены перед выходом на пьедестал подошли и пожали руки уже стоявшим там бронзовым призерам – сборной Португалии. Они были одними из немногих, если не единственными, в тот день, кто выделился таким жестом.

Второй день финалов стал последним днем соревнований.

Сегодня прошли финалы в индивидуальных соревнованиях и синхроне.

Для некоторых спортсменов день был особенным вдвойне – на турнире была традиция поздравлять всех атлетов-именинников. Например, британец Бингем Гарри Уильям после “бронзы” в юниорском тамблинге услышал в свою честь еще и песню Happy Birthday.

Но главное событие дня, как и накануне, пришлось на вечер – финалы среди взрослых.

Сначала тамблинг. Тофик Алиев и Михаил Малкин вышли в суперфинал (топ-4). После выступлений первых трех финалистов мы понимали, что уже как минимум одна медаль у Азербайджана есть. Тофик держался на втором месте, впереди был португалец Вашку Пезу.

Все решал последний выход – Михаила Малкина. Начало было уверенным, но, увы, не сложилось. Удивленный вздох трибун сказал все без слов.

…Но соревнования продолжаются – и наш флаг снова поднимается на пьедестале.

Эти смешанные эмоции – радость за одного и переживание за другого – дополнил еще один сильный момент.

Победа Вашку Пезу и реакция всей арены действительно тронули многих. Одно дело – читать о победах, и совсем другое – видеть, как спортсмен заставляет весь зал встать и петь гимн вместе с ним. Дома, в своей стране, когда даже после окончания музыки трибуны продолжают петь – это по-настоящему необычайное чувство. Пезу не сдерживал слез, и его можно понять: после седьмого места на прошлом чемпионате Европы здесь же, в Португалии, этот успех стал для него особенно значимым.

…Далее – батут. В индивидуальных финалах выступили Магсуд и Сельджан Махсудовы. Сборная Азербайджана собралась поддержать: кто-то снимал, кто-то подсказывал, кто-то просто кричал с трибун. “Давай, Селя!” – прозвучало с трибун. На арену вышла Сальджан Махсудова.

Спортсменка выступила отлично и даже отправила зрителям воздушный поцелуй в зоне kiss and cry. Но по ее реакции далее было видно – баллы немного расстроили.

Тем не менее, все продолжали верить.

В какой-то момент Магсуд покинул зону потенциальных призеров. Сельджан же оставалась там до самого конца – пока последняя спортсменка не “подвинула” ее на четвертое место.

Снова четвертая. Снова в шаге от медали – как и на прошлом чемпионате Европы.

Сельджан не скрывала расстройства. Ее тренер Владимир Шуликин – тоже. Поддержка звучала со всех сторон: “Это было достойно”. Но в такие моменты слова вероятно помогают мало – особенно когда понимаешь, что выступление было на высочайшем уровне, достойное медали.

Тем не менее, этот чемпионат Европы для азербайджанских батутистов стал важным шагом вперед. Финалы почти во всех категориях, национальные достижения: впервые два спортсмена вышли в полуфинал ЧЕ среди мужчин (Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов), впервые – командные финалы во взрослом батуте и юниорском двойном мини-батуте.

И, что важно, три лицензии на Европейские игры-2027.

Так что главный вывод для азербайджанского батута на этом чемпионате Европы: это только начало.

И, конечно, новые победы ждут и азербайджанский тамблинг, который уже не первый год прославляет страну на международной арене.