В Баку определятся победители первенства столицы по гимнастике - ФОТО

Сегодня на Национальной гимнастической арене завершится десятое первенство Баку по аэробной гимнастике и 31-е первенство столицы по акробатической гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях участвуют наиболее талантливые представители аэробной и акробатической гимнастики Азербайджана.

Спортсмены выступают в различных программах и возрастных категориях, демонстрируя мастерство и уровень подготовки.

Турнир служит важной площадкой для просмотра перспективных гимнастов и оценки их готовности к будущим национальным и международным соревнованиям.

По итогам заключительного дня будут определены победители и призеры во всех дисциплинах, после чего состоится церемония награждения.

Напомним, что первенства Баку по аэробной и акробатической гимнастике традиционно входят в календарь Федерации гимнастики Азербайджана и являются одним из этапов отбора молодых спортсменов.