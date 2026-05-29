Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Четырехкратный чемпион Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) "Сабах" начнет сезон 2026/2027 с новой страницы. Клуб подписал трехлетний контракт с сербским специалистом Лазаром Спасичем, который занял пост главного тренера. Ранее команду возглавлял литовец Римас Куртинайтис.

Последним клубом Спасича был немецкий "Ольденбург". 33-летний специалист считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы. В интервью İdman.Biz он рассказал, почему не остался в немецком клубе, что думает об азербайджанском баскетболе и как планирует развивать "Сабах" и этот вид спорта в стране.

– Как так получилось, что на вас вышел "Сабах"?

– Интерес со стороны "Сабаха" появился в конце сезона. Мне подробно рассказали о проекте. В Германии у меня была стабильная ситуация – и в клубе, и в семье, поэтому поначалу я не проявлял особого интереса. Но затем начал глубже изучать детали. В европейском баскетболе получить трехлетний контракт – это очень серьезное предложение. Таким образом клуб показал, насколько доверяет, верит в меня и хочет видеть частью "Сабаха" – крупнейшего баскетбольного клуба Азербайджана.

Когда начались переговоры, я был честен с "Ольденбургом" – они знали о контактах между мной и "Сабахом". Честно говоря, первой мыслью было остаться в немецком клубе. Но, как я уже сказал, предложение "Сабаха" стало для меня проявлением большого уважения к моей карьере.

Мы с семьей много обсуждали этот вариант. Для меня главный вопрос – не деньги, а проект и спортивная мотивация. Именно это стало причиной моего перехода. Я действительно верю в будущее этого проекта. В итоге мы всей семьей приняли предложение и решили переехать в Баку.

– Насколько нам известно, "Ольденбург" пытался вас удержать…

– Если говорить откровенно, большой разницы между предложениями "Ольденбурга" и "Сабаха" не было. Но ключевым фактором стал долгосрочный контракт. Он дает стабильность мне и моей семье. Мы не хотим постоянно переезжать с места на место, потому что это всегда связано с трудностями и требует много времени.

– Болельщики "Ольденбурга" тяжело восприняли ваш уход. Какого было прощаться с клубом на этом фоне?

– Когда я стал главным тренером "Ольденбурга", для меня было особенно важно выстроить отношения с болельщиками. Думаю, в этом плане нам удалось проделать отличную работу, потому что связь между нами оказалась невероятно сильной и близкой. Раньше у меня такого никогда не было. Поэтому переход в "Сабах" стал для меня очень эмоциональным решением.

Фанаты "Ольденбурга" приняли меня с первого дня, с первого матча. Я чувствовал огромную поддержку, и прощаться было действительно тяжело. Когда решение стало официальным, даже не ожидал получить столько эмоциональных сообщений и такой реакции от болельщиков. Я им очень благодарен.

– Если не ошибаюсь, в 2023 году команда "Вршац", с которой вы работали на тот момент, сыграла товарищеский матч против "Сабаха". Та игра повлияла на ваше решение о подписании контракта с бакинским клубом?

– Да, вы правы, и в этом есть интересный момент. Летом 2023 года мы сыграли против них товарищеский матч в Сербии, в Вршаце. Это была очень хорошая игра, и именно тогда я впервые услышал о "Сабахе". Потом начал больше узнавать о клубе, следил за ними в Скопье во время квалификации, где они завоевали путевку на Кубок Европы ФИБА. И с тех пор внимательно наблюдать за коллективом. Уже тогда было ясно, что это серьезная организация с амбициозным проектом на будущее. И, как видите, судьба действительно бывает удивительной – теперь я главный тренер "Сабаха".

И еще один момент. Думаю, та игра произвела впечатление и на руководство клуба – именно тогда они тоже начали следить за мной. Уверен, что тот матч стал началом важной связи для обеих сторон.

– В минувшем сезоне АБЛ было ощущение, что местные игроки "Сабаха" оставались в тени. Какова ваша стратегия относительно работы с азербайджанскими баскетболистами?

– Не хочу возвращаться в прошлое, но, как вы сказали, влияние местных игроков раньше было не таким большим. Для меня во всех клубах, где я работал, местные баскетболисты всегда были крайне важны. Они – сердце команды, ее фундамент. Если они будут хорошо играть, люди обязательно придут поддерживать клуб и смотреть матчи.

Моя система предполагает высокую интенсивность, поэтому предпочитаю использовать ротацию из 10-11 игроков. Посмотрим, как проявятся Ширзад Ширзадов, Кямран Мамедов, Эндар Поладханлы и Эммануэль Агбасон. Местные игроки особенно важны для тренировочного процесса. Для меня главное – как ты работаешь на тренировках, потому что именно так ты будешь показывать себя и в матчах. Эти ребята должны приносить на площадку позитивную энергию и хорошую трудовую этику. Уверен, что они смогут адаптироваться к системе и найти свою роль в команде. Верю в них, но многое зависит от них самих. Со своей стороны я всегда готов давать им шанс.

При этом хочу немного изменить роли некоторых игроков. Но, опять же, все зависит от них самих. Пока не хочу называть конкретные имена, потому что мы только начали работу. Вижу потенциал каждого. Следил за Эммануэлем в молодежной Лиге чемпионов (YBCL), а также за Ширзадом и Кямраном. Очень важно и то, как они проявят себя на тренировках. Чтобы добиться целей как в местном чемпионате, так и в Лиге чемпионов, их вклад тоже должен быть значимым. В профессиональном баскетболе результат, конечно, имеет огромное значение. Но для меня не менее важна перспектива развития. Мы должны сосредоточиться на себе и постоянно улучшать свою игру.

– Как в целом оцениваете уровень азербайджанского баскетбола?

– Темпы развития за последние три года действительно впечатляют. Очень важно, что все больше азербайджанских клубов участвуют в еврокубках. Для развития спорта необходимо увеличивать количество команд и повышать уровень национального чемпионата. Это также означает появление новых местных игроков и развитие молодых талантов. Для будущего азербайджанского баскетбола это крайне важный фактор.

– Какие цели вы перед собой ставите?

– Не хочу говорить только об амбициях и результатах. Если думать исключительно об этом, прогресса не будет. Нужно ежедневно развиваться. Мы должны выстраивать новую систему работы с игроками, думать о реализации долгосрочного проекта клуба "Сабах", о будущем развитии и о новых баскетболистах, которые будут приходить в команду.

У нас должна быть игровая система, которую будут узнавать и уважать по всей Европе. Потому что тренеры и клубы из ведущих чемпионатов внимательно следят за выступлениями баскетболистов, которые играют в четко выстроенном стиле. Если добьемся этой цели, то и нашу игру будут узнать и уважать. Это станет еще одним доказательством того, что мы работаем профессионально и серьезно. А результаты обязательно придут.

Как главный тренер крупнейшей баскетбольной команды Азербайджана – "Сабаха", хочу помочь не только клубу, но и развитию всего баскетбола в стране. Федерация и "Сабах" уже делают серьезные шаги в этом направлении. И еще раз отмечу: большое количество азербайджанских клубов в еврокубках – это замечательное событие. Развитие местного чемпионата тоже имеет огромное значение.

– И напоследок: что, на ваш взгляд, Азербайджан может дать вам в личном и профессиональном плане на этом этапе карьеры?

– Деньги для меня не стоят на первом месте. Подписание трехлетнего контракта – это серьезный шаг. Хочу продолжать развиваться как тренер и добиваться новых исторических успехов для азербайджанского баскетбола. В моей карьере уже есть два чемпионских титула, и хочу выигрывать снова. Уверен, вместе мы можем добиться отличных результатов.

Баку – прекрасный город. Между Азербайджаном и Сербией всегда были очень хорошие отношения. Не знаю, где окажусь через три года, но уверен, что и я, и моя семья будем получать удовольствие от жизни в Баку в течение этого времени. Верю, что у нас сложатся прекрасные отношения и сотрудничество – как с людьми внутри клуба, так и за его пределами.

Надеюсь, нам удастся привлечь больше болельщиков на трибуны. Потому что то, насколько активно люди приходят на матчи, напрямую зависит и от качества нашей работы.