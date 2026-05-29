Будущее Мауро Икарди в "Галатасарае" остается неопределенным

29 Мая 2026 16:53
Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди пока не определился со своим будущим в стамбульском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, турецкий клуб предложил аргентинскому футболисту новый контракт, однако стороны пока не достигли окончательного соглашения.

По информации местных СМИ, "Галатасарай" готов подписать с 33-летним форвардом соглашение на один год с зарплатой четыре миллиона евро (восемь миллионов манатов). Представитель игрока Элио Пино считает эти условия недостаточными.

Отмечается, что Икарди рассчитывает на более высокий оклад и более длительный контракт. Ожидается, что окончательное решение футболист примет после возвращения из отпуска.

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек хочет сохранить аргентинца в составе команды. При этом клуб, по данным турецкой прессы, не планирует менять текущее предложение.

Главный тренер Окан Бурук, в свою очередь, не связывает планы на следующий сезон только с решением Икарди. Специалист хочет получить нового центрального нападающего, который сможет стать альтернативой Виктору Осимхену.

Одним из кандидатов называется форвард "Башакшехира" Бертуг Йылдырым.

Если "Галатасарай" подпишет нового нападающего, а Икарди останется в клубе, аргентинец может оказаться третьим форвардом в ротации. Этот фактор также усиливает вероятность его ухода.

В минувшем сезоне Икарди провел 31 матч в турецкой Суперлиге, забил 14 голов и сделал одну результативную передачу.

