Женщина-судья из Испании: "После матчей игроки пишут мне в социальных сетях" - ФОТО

Испанский футбольный арбитр Карла Гарсия Аларкон рассказала о внимании со стороны игроков после матчей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Aire de Santa Fe, судья призналась, что футболисты нередко находят ее в социальных сетях после игр.

По словам Гарсии Аларкон, это происходит из-за того, что ее полное имя указывается в официальных протоколах и на информационных экранах матчей.

"Мое полное имя появляется на табло, а затем, после матчей игроки находят меня в социальных сетях, отправляют запрос и пишут мне в целях знакомства. Однажды со мной пытались флиртовать во время игры. Но я не знаю, стоит ли говорить, кто это был. Ему было от 16 до 24 лет", - отметила Гарсия Аларкон.

Испанка работает на матчах мужских команд и уже привлекла внимание местных медиа не только из-за судейства, но и из-за активности в социальных сетях.

Тема женщин в футболе и судействе остается заметной для Испании. Одним из самых громких эпизодов последних лет стал скандал вокруг бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который после финала женского чемпионата мира поцеловал футболистку Дженни Эрмосо без ее согласия. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и вновь привлекла внимание к вопросам отношения к женщинам в испанском футболе как на поле, так и за его пределами.