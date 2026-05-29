Лука Модрич может вернуться в "Реал"

Будущее полузащитника "Милана" Луки Модрича вновь связывают с мадридским "Реалом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, руководство испанского клуба рассматривает возможность возвращения хорвата после завершения игровой карьеры.

По информации источника, для 40-летнего футболиста может быть подготовлена одна из должностей в структуре клуба. Речь идет о работе спортивного директора, советника или другой управленческой роли, связанной с деятельностью "Реала".

Ожидается, что Модрич может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Как отмечает AS, во время прощальной церемонии прошлого сезона президент "Реала" Флорентино Перес сообщил хорвату, что двери клуба всегда будут для него открыты.

Модрич выступал за мадридский клуб с 2012 по 2025 год. За это время он провел 590 матчей, забил 43 гола и завоевал 28 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов.

Напомним, что после ухода из "Реала" хорват продолжил карьеру в "Милане", где стал одним из самых возрастных игроков Серии А.