Нури Шахин может заменить Сергена Ялчына в "Бешикташе" - ФОТО

Нури Шахин может заменить Сергена Ялчына в "Бешикташе"

29 Мая 2026 17:13
Нури Шахин может заменить Сергена Ялчына в "Бешикташе"

Главный тренер "Башакшехира" Нури Шахин оказался в числе кандидатов на пост наставника "Бешикташа".

Как сообщает İdman.Biz, стамбульский клуб продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Сергеном Ялчыном.

По информации турецких СМИ, руководство "Бешикташа" в первую очередь работает над приглашением иностранного специалиста. Если эти переговоры не принесут результата, клуб может переключиться на местных кандидатов.

Одним из главных вариантов считается Нури Шахин. Сообщается, что президент "Бешикташа" Сердал Адалы в таком случае может начать переговоры с главой "Башакшехира" Гекселем Гюмюшдагом.

При этом ситуация осложняется действующим контрактом тренера. В сентябре 2025 года "Башакшехир" подписал с 37-летним специалистом трехлетнее соглашение.

На фоне появившихся слухов турецкие СМИ также вспомнили прежнюю заочную полемику между Шахином и Сергеном Ялчином.

Ранее Ялчин критически высказывался о стремительном тренерском росте Шахина после его назначения в дортмундскую "Боруссию". Бывший наставник "Бешикташа" задавался вопросом, насколько оправдан столь быстрый переход молодого специалиста в один из крупнейших клубов Германии.

Позднее Шахин спокойно отреагировал на эти заявления. Он подчеркнул, что предпочитает концентрироваться на своей работе и не рассматривает подобные комментарии как дополнительную мотивацию.

Напомним, что "Бешикташ" официально объявил о расторжении контракта с Сергеном Ялчином по взаимному согласию сторон 18 мая 2026 года.

