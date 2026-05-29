Рикельме хочет назначить Артету главным тренером "Реала"

29 Мая 2026 18:30
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета может стать частью предвыборного проекта Энрике Рикельме в мадридском "Реале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bernabeu Digital, кандидат в президенты "Реала" рассматривает испанского специалиста как главного тренера команды в случае победы на выборах.

По информации источника, Рикельме уже определился с ключевыми фигурами спортивного проекта. Одним из главных пунктов программы называется приглашение Артеты, который в последние годы вернул "Арсенал" в число сильнейших клубов Англии и Европы.

Также сообщается, что в проект Рикельме входит усиление состава за счет полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Кроме того, кандидат намерен создать должность спортивного директора, чтобы перестроить спортивную вертикаль клуба.

Выборы президента "Реала" пройдут 7 июня. Действующему главе клуба Флорентино Пересу впервые за 20 лет предстоит конкурентная кампания. Рикельме уже заявлял, что в случае победы готов привести в команду двух крупных звезд, однако не называл их имена.

Контекст ситуации усиливает неопределенность вокруг будущего тренерского штаба мадридцев. На фоне выборов в испанских СМИ ранее также обсуждались варианты с возвращением Жозе Моуринью и другими кандидатами. Однако в проекте Рикельме, по данным Bernabeu Digital, главным выбором стал именно Артета.

Артета работает с "Арсеналом" с 2019 года. Под его руководством лондонский клуб вернулся в борьбу за титул английской Премьер-лиги и регулярно выступает в Лиге чемпионов. При этом сам "Арсенал" заинтересован в долгосрочном продолжении сотрудничества с испанским тренером.

