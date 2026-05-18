Европейская гимнастика обсудит вопрос снятия санкций с российских спортсменов

Европейская гимнастика (European Gymnastics) до конца недели рассмотрит вопрос снятия санкций с российских спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, заседание исполнительного комитета организации состоится в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что исполком Мировая гимнастика (World Gymnastics) принял решение вернуть российским спортсменам право выступать под флагом и гимном на соревнованиях под своей эгидой.

"Нас только что проинформировали о решении World Gymnastics, на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это", - сообщили ТАСС в пресс-службе Европейской гимнастики.

Отмечается, что решение World Gymnastics распространяется на пять дисциплин: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Напомним, что главой Европейской гимнастики является министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Тэги: гимнастика, European Gymnastics, World Gymnastics, Фарид Гаибов