Азербайджанские гимнасты завоевали пять медалей на турнире AGF Trophy - ФОТО

15 Мая 2026
Азербайджанские гимнасты завоевали пять медалей на турнире AGF Trophy

15 Мая 2026 19:04
Азербайджанские гимнасты завоевали пять медалей на турнире AGF Trophy

Азербайджанские гимнасты завоевали пять медалей по итогам первых двух дней международного турнира AGF Trophy, который проходит в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, очередную награду в копилку сборной принес Расул Ахмедзаде, ставший победителем в программе многоборья.

В соревнованиях среди девушек Хадиджа Аббасзаде завоевала бронзовую медаль в этой же дисциплине.

Ранее Лейла Мамедзаде также поднялась на третью ступень пьедестала. Кроме того, бронзовые награды выиграли юношеские мужская и женская команды Азербайджана.

Отметим, что международный турнир AGF Trophy проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 50 гимнастов из пяти стран. Азербайджан на турнире представляют 16 спортсменов. Соревнования завершатся 16 мая.

İdman.Biz
