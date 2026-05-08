Российский гимнаст, несмотря на провал в Баку, остался доволен судейством

Двукратный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов положительно оценил судейство на этапе Кубка мира в Баку в марте этого года.

Как сообщает İdman.Biz, 21-летний спортсмен подчеркнул, что остался доволен работой судей, несмотря на то, что не сумел выйти в финал ни на одном из снарядов.

“У меня вообще нет никаких вопросов к судейству ни в Баку, ни в Каире. Вообще все было великолепно, ставили справедливые оценки, причем всем. Вопросов нет”, - цитирует ТАСС Маринова.

На старте сезона российский гимнаст выступил на этапах Кубка мира в Баку и Каире. В столице Азербайджана ему не удалось пробиться в финалы, однако уже на следующем этапе в Египте спортсмен завоевал золото в вольных упражнениях, занял четвертое место на перекладине и стал шестым на брусьях.