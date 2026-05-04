4 Мая 2026
4 Мая 2026 16:20
Тара Драгаш: "Арена и зрители в Баку потрясающие" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Одной из медалисток Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку стала Тара Драгаш. Итальянская грация завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой, а затем приняла участие в Cross Battle, дойдя до четвертьфинала. Впечатлениями от соревнований на Национальной арене гимнастики она поделилась с İdman.Biz.

- В прошлом году на Кубке Европы здесь же вы выиграли две серебряные медали, а теперь в активе третье место. Довольны результатом?

- Для начала скажу, что мне очень нравится выступать в Баку. Арена и зрители тут потрясающие. Но эти соревнования прошли не так, как ожидала. Я не лучшим образом начала, но во второй день выступила немного лучше, результатом чего стала бронза с лентой. Итог выступления мог быть и выше, если бы в Cross Battle смогла дойти хотя бы до полуфинала.

- На прошлой неделе вы выступали в Баку на Кубке мира. Как прошли сборы перед Кубком Европы?

- У нас как раз была возможность остаться здесь на две недели. Мы много работали здесь, видим хороший потенциал на будущее.

- Есть ли у вас какие-то конкретные планы до чемпионата мира?

- Думаю, как и у любой гимнастки, моя самая большая мечта в спорте - выступить на Олимпиаде. Это моя главная цель. В остальном у меня нет конкретных задач. Моя цель — становиться лучше на каждом турнире, в каждой программе.

- И из ваших четырех композиций в этом сезоне какая ваша любимая, если можно выбрать одну?

- Все четыре очень отличаются от прошлогодних. И одновременно все они отличаются друг от друга. Думаю, сложно выбрать, потому что у них абсолютно разный стиль.

- Может быть, есть что-то конкретное?

- В этом году я люблю свое упражнение с мячом, потому что оно очень веселое. Мне нравится его исполнять. Я действительно получаю удовольствие, когда выступаю с мячом, потому что он показывает, скажем так, все грани моего характера.

- Как справляетесь с эмоциями во время соревнований и управляете стрессом?

- Думаю, это одна из моих самых больших проблем: на соревнованиях я начинаю слишком много думать, затем
нервничаю. Я люблю выступать, поэтому я не боюсь выхода на ковер, но мне нужно работать над своими эмоциями.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
