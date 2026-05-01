1 Мая 2026
В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике

1 Мая 2026 12:11
В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике

В Баку начался второй соревновательный день Кубка Европы по художественной гимнастике, в котором продолжают выступление представительницы 31 страны.

Как сообщает İdman.Biz, престижный турнир проходит на Национальной гимнастической арене. В первый день соревнований в квалификации юные гимнастки представили индивидуальные программы с различными предметами, а в групповых упражнениях команды показали выступления в многоборье.

По итогам квалификационного этапа определились восемь лучших стран в индивидуальной программе среди юниорок. Сегодня эти сборные продолжат борьбу уже в перекрестном формате. В таком же формате за победу поспорят и команды в групповых упражнениях в старшей возрастной категории.

Азербайджан на турнире представляют 10 спортсменок. В юниорской категории выступают Азада Атакишиева и Айла Искендерли. В соревновании среди взрослых участвуют Илона Зейналова, Шамс Муваффаги, София Мамедова, Захра Джафарова, Илаха Багирова, Алина Мамедова, Фидан Гурбанлы и Камилла Сеидзаде.

Отметим, что Кубок Европы в Баку продлится до 3 мая.

