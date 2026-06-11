В Канаде пропала российская гимнастка

В Канаде разыскивают 30-летнюю российскую гимнастку Елизавету Сорокову.

Как сообщает İdman.Biz, о возможном исчезновении спортсменки рассказала основатель и руководитель центра поддержки развития спорта "Выше Облаков" Кира Протасова во время интервью с гимнасткой Патрицией Беззубенко.

По словам Протасовой, после прибытия в Канаду она попыталась связаться с Сороковой, однако телефон спортсменки оказался недоступен.

"Я прилетела, позвонила - телефон не отвечает. Очень страшная пока для нас ситуация. Надеюсь, родственники обратятся в консульство, если связи по-прежнему нет. Я тоже постараюсь как-то посодействовать. Если связь уже появилась, пожалуйста, дайте нам знать, потому что мы действительно переживаем. Надеюсь, что с ней все хорошо", - заявила Протасова.

На данный момент официальной информации от правоохранительных органов Канады или дипломатических представительств по поводу местонахождения гимнастки не поступало.