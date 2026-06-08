Чемпионка мира по акробатической гимнастике: "Наше главное преимущество - вера и поддержка друг друга"

Азербайджанские гимнастки, завоевавшие золотую медаль и Кубок AGF Trophy в соревнованиях женских групп на этапе Кубка мира по акробатической гимнастике в Баку, поделились впечатлениями от своего успеха.

Cпортсменки отметили высокий уровень конкуренции и важную роль командного единства в достижении результата.

"Для нас это очень приятное и волнительное чувство. Соревнования получились непростыми. Наши соперницы были очень сильны. Тем не менее мы смогли показать результат той работы, которую проделали на тренировках", - цитирует Назрин Зейниеву АЗЕРТАДЖ.

Ее партнерша по команде Анахита Башири подчеркнула, что к турниру велась длительная подготовка.

"Соревнования действительно были очень сложными. Мы знали силу соперниц и долго готовились к этому старту под руководством тренеров. Еще до начала турнира верили, что способны показать высокий результат. Конечно, присутствовало волнение, но нам удалось успешно выполнить свои программы и завоевать золотые медали, а также Кубок AGF Trophy", - сказала гимнастка.

В свою очередь Захра Рашидова отметила, что одним из ключевых факторов успеха стала атмосфера внутри команды.

"Наши соперницы были очень сильны, но мы верили в свои силы. Одним из главных преимуществ нашей команды являются взаимная поддержка и доверие. Мы всегда стараемся быть рядом друг с другом в любой ситуации. Именно это единство помогло нам добиться победы", - подчеркнула спортсменка.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила домашний этап Кубка мира по акробатической гимнастике с одной золотой медалью.