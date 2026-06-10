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В Баку стартует чемпионат Азербайджана по батуту и тамблингу

Гимнастика
Новости
10 Июня 2026 11:40
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В Баку стартует чемпионат Азербайджана по батуту и тамблингу

Сегодня в Национальной гимнастической арене стартуют 10-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте и 22-й чемпионат страны по тамблингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, спортсмены разыграют медали в различных возрастных категориях.

В соревнованиях по прыжкам на батуте участники выступят в индивидуальной и синхронной программах.

В турнире по тамблингу гимнасты поборются за награды в индивидуальных дисциплинах.

Ожидается, что чемпионат соберет ведущих представителей обеих гимнастических дисциплин страны.

İdman.Biz
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