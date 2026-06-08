Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ее задержания в ОАЭ - ВИДЕО

Мать бывшей азербайджанской гимнастки Зейнаб Джавадлы Сабина Джавадлы записала видеообращение в связи с ситуацией вокруг своей дочери и внучек.

Как сообщает İdman.Biz, Сабина Джавадлы заявила, что уже пять дней не располагает информацией о местонахождении дочери и ее детей.

"Как мать я очень обеспокоена. Уже пять дней я не знаю, где находятся моя дочь Зейнаб и ее дети, куда и каким образом их увезли. Обращаюсь ко всему азербайджанскому народу и международному сообществу с просьбой оказать нам помощь", - сказала она.

Между тем BBC со ссылкой на прокуратуру Дубая сообщила, что Зейнаб Джавадлы была задержана после жалобы бывшего супруга - Шейха Саида бин Мактум бин Рашида Аль Мактума, племянника эмира Дубая.

По версии дубайской стороны, бывшая спортсменка во время разрешенной судом встречи забрала детей и не вернула их в установленный срок. В прокуратуре заявили, что по данному факту продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что Зейнаб Джавадлы и ее три дочери были задержаны полицией Дубая в ночное время. По словам британского адвоката бывшей гимнастки Дэвида Хейга, после этого связь с ней полностью прервалась.

Также сообщается, что прибывшей в Дубай Сабине Джавадлы не разрешили попасть в дом дочери.

Напомним, что спор между Зейнаб Джавадлы и ее бывшим супругом о праве опеки над детьми продолжается уже несколько лет. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в незаконном удержании детей.