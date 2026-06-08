8 Июня 2026
RU

Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ее задержания в ОАЭ - ВИДЕО

Другое
Новости
8 Июня 2026 12:23
23
Мать Зейнаб Джавадлы выступила с видеообращением после ее задержания в ОАЭ

Мать бывшей азербайджанской гимнастки Зейнаб Джавадлы Сабина Джавадлы записала видеообращение в связи с ситуацией вокруг своей дочери и внучек.

Как сообщает İdman.Biz, Сабина Джавадлы заявила, что уже пять дней не располагает информацией о местонахождении дочери и ее детей.

"Как мать я очень обеспокоена. Уже пять дней я не знаю, где находятся моя дочь Зейнаб и ее дети, куда и каким образом их увезли. Обращаюсь ко всему азербайджанскому народу и международному сообществу с просьбой оказать нам помощь", - сказала она.

Между тем BBC со ссылкой на прокуратуру Дубая сообщила, что Зейнаб Джавадлы была задержана после жалобы бывшего супруга - Шейха Саида бин Мактум бин Рашида Аль Мактума, племянника эмира Дубая.

По версии дубайской стороны, бывшая спортсменка во время разрешенной судом встречи забрала детей и не вернула их в установленный срок. В прокуратуре заявили, что по данному факту продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что Зейнаб Джавадлы и ее три дочери были задержаны полицией Дубая в ночное время. По словам британского адвоката бывшей гимнастки Дэвида Хейга, после этого связь с ней полностью прервалась.

Также сообщается, что прибывшей в Дубай Сабине Джавадлы не разрешили попасть в дом дочери.

Напомним, что спор между Зейнаб Джавадлы и ее бывшим супругом о праве опеки над детьми продолжается уже несколько лет. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в незаконном удержании детей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО
00:40
Другое

Азербайджанские госслужащие добились высоких результатов на Всемирных корпоративных играх в Марокко - ФОТО

Особенно ярко проявили себя команды Министерства по чрезвычайным ситуациям
В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО
7 Июня 17:53
Другое

В Баку объединили суперкары и водный спорт - ФОТО

Выступления спортсменов на Каспии стали одной из ярких частей программы

В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО
6 Июня 21:40
Другое

В Баку завершилась двухдневная программа НОК "Безопасный спорт" - ФОТО

В ходе интенсивного курса участники получили как теоретические, так и практические знания
В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров
6 Июня 17:13
Другое

В Баку стартовал фестиваль ретро- и суперкаров - ВИДЕО

На Приморском бульваре представлены классические автомобили и современные спорткары

“Золото” мини-футбола и путь командных видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Июня 15:53
Другое

“Золото” мини-футбола и путь командных видов спорта Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

История успехов командных видов спорта Азербайджана, которые случаются нечасто, но остаются в памяти надолго
НОК начал новый этап программы безопасного спорта
5 Июня 14:22
Другое

НОК начал новый этап программы безопасного спорта

В мероприятии приняли участие представители 24 федераций

Самое читаемое

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027
5 Июня 19:55
Национальная сборная

Женская сборная Азербайджана уступила Венгрии в отборе на ЧМ-2027 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гол Асадовой не помог избежать домашнего поражения