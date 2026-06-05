Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае на фоне продолжающегося спора об опеке над тремя несовершеннолетними дочерьми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, информацию об этом распространила прокуратура Дубая.

По данным ведомства, задержание связано с жалобой бывшего супруга Джавадлы - племянника эмира Дубая шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль-Мактума. Он утверждает, что во время разрешенной судом встречи мать забрала детей и не вернула их, что рассматривается как похищение.

Ранее родственники и адвокаты Джавадлы заявляли о потере связи с ней. Британский правозащитник Дэвид Хейг сообщил, что последний контакт с бывшей гимнасткой состоялся 2 июня, после чего ее местонахождение и местонахождение детей оставались неизвестными.

В прокуратуре отметили, что расследование продолжается, а все предусмотренные законом процедуры остаются в силе.

Также подчеркивается, что решения будут приниматься в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов с учетом благополучия и интересов детей.

Сторона, представляющая интересы Джавадлы, призвала власти ОАЭ обеспечить ей возможность связаться с адвокатом, семьей и консульскими представителями. По словам Хейга, задержание связано именно со спором об опеке над детьми.

Напомним, что ранее Генеральное консульство Азербайджана в Дубае сообщило о начале работы по уточнению обстоятельств дела совместно с компетентными органами эмирата, включая правоохранительные структуры.

Отметим, что спор между Зейнаб Джавадлы и шейхом Саидом бин Мактумом бин Рашидом Аль-Мактумом по вопросу опеки над детьми продолжается уже несколько лет. Ранее бывшая гимнастка неоднократно публично заявляла о своих опасениях по поводу безопасности детей.