5 Июня 2026
RU

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае

Другое
Новости
5 Июня 2026 13:21
23
Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае на фоне продолжающегося спора об опеке над тремя несовершеннолетними дочерьми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, информацию об этом распространила прокуратура Дубая.

По данным ведомства, задержание связано с жалобой бывшего супруга Джавадлы - племянника эмира Дубая шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль-Мактума. Он утверждает, что во время разрешенной судом встречи мать забрала детей и не вернула их, что рассматривается как похищение.

Ранее родственники и адвокаты Джавадлы заявляли о потере связи с ней. Британский правозащитник Дэвид Хейг сообщил, что последний контакт с бывшей гимнасткой состоялся 2 июня, после чего ее местонахождение и местонахождение детей оставались неизвестными.

В прокуратуре отметили, что расследование продолжается, а все предусмотренные законом процедуры остаются в силе.

Также подчеркивается, что решения будут приниматься в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов с учетом благополучия и интересов детей.

Сторона, представляющая интересы Джавадлы, призвала власти ОАЭ обеспечить ей возможность связаться с адвокатом, семьей и консульскими представителями. По словам Хейга, задержание связано именно со спором об опеке над детьми.

Напомним, что ранее Генеральное консульство Азербайджана в Дубае сообщило о начале работы по уточнению обстоятельств дела совместно с компетентными органами эмирата, включая правоохранительные структуры.

Отметим, что спор между Зейнаб Джавадлы и шейхом Саидом бин Мактумом бин Рашидом Аль-Мактумом по вопросу опеки над детьми продолжается уже несколько лет. Ранее бывшая гимнастка неоднократно публично заявляла о своих опасениях по поводу безопасности детей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чингиз Гусейнзаде: "В каждой федерации должен быть ответственный по безопасному спорту"
14:22
Другое

Чингиз Гусейнзаде: "В каждой федерации должен быть ответственный по безопасному спорту"

В НОК подчеркнули важность защиты прав и безопасности спортсменов

Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
12:39
Другое

Азербайджанский брейкер: “Мы не из этого мира” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Преподаватель по брейк-дансу Агиль Гулиев дал интервью İdman.Biz

Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера
4 Июня 23:16
Другое

Бывший пилот Формулы-3 предстал перед судом по делу об изнасиловании медсестры Шумахера

Члены семьи Шумахера не являются фигурантами дела
Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы
4 Июня 16:09
Другое

Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Дипломатическое представительство взаимодействует с правоохранительными органами ОАЭ

Азербайджан был представлен на конференции по борьбе с допингом
4 Июня 14:51
Другое

Азербайджан был представлен на конференции по борьбе с допингом

Международный форум был посвящен ограничению доступности запрещенных веществ

В Азербайджане пройдет чемпионат страны по капоэйре
4 Июня 13:54
Другое

В Азербайджане пройдет чемпионат страны по капоэйре

Соревнования состоятся 6-7 июня в Баку

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии