Азербайджанские гимнастки готовятся к Кубку мира на чемпионате страны - ВИДЕО

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова и Айлин Агазаде поделились впечатлениями после 10-го чемпионата страны, который проходит на Национальной гимнастической арене.

"После чемпионата Европы мы долгое время не участвовали в соревнованиях. Этот чемпионат Азербайджана носил для нас подготовительный характер. Уже через неделю нам предстоит выступить на этапах Кубка мира. Сначала отправимся в Швейцарию, а затем в Португалию", - заявила гимнастка Сельджан Махсудова İdman.Biz.

По ее словам, национальное первенство стало важным этапом подготовки к предстоящим международным стартам.

Айлин Агазаде, в свою очередь, осталась довольна своим выступлением на турнире.

"Я представляю гимнастическую школу. Наш чемпионат прошел очень хорошо, и я завоевала золотую медаль. Хочу поблагодарить своих тренеров и Федерацию гимнастики Азербайджана", - сказала спортсменка İdman.Biz.

Отметим, что чемпионат Азербайджана рассматривается национальной командой как один из этапов подготовки к ближайшим международным соревнованиям.