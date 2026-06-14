В Баку завершился 4-й Международный фестиваль "Гимнастика для всех" - ФОТО

На Площади фрнтанов в столице Азербайджана сегодня завершился 4-й Бакинский международный фестиваль "Гимнастика для всех" (Gymnastics for All).

Как сообщает İdman.Biz, ставшее уже традиционным мероприятие в этом году приобрело международный статус и вызвало огромный интерес как у жителей столицы, так и у иностранных гостей.

В заключительный день фестиваля команды, признанные лучшими по итогам первого этапа, представили зрителям специальные шоу-программы. На площади также были организованы мастер-классы, развлекательные зоны для разных возрастных категорий и яркие командные перформансы.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде в своем заявлении отметила, что масштабы фестиваля уже давно вышли за пределы Баку.

"В мероприятии, наряду с участниками из различных регионов Азербайджана, выступают команды из Турции, Грузии и Литвы. Это вносит весомый вклад в развитие международного сотрудничества в сфере спорта и культуры", — подчеркнула она.

По словам официального представителя федерации, главное преимущество направления "Гимнастика для всех" — его абсолютная доступность. Здесь не требуется профессиональная подготовка, а возраст участников варьируется от детей младше 5 лет до людей старше 60 лет. Это доказывает, что гимнастика направлена в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни.

Фестиваль в цифрах:

Если в первые годы проект собирал около 300 участников, то в этом году в нем приняли участие около 900 спортсменов.

В рамках фестивальной программы со своими номерами выступили 60 команд.

Несмотря на то, что выступления длились часами, зрительские трибуны вокруг площадки оставались заполненными.

Нурлана Мамедзаде также добавила, что в регионах Азербайджана стремительно растет число секций "Гимнастика для всех", а сами жители воспринимают этот фестиваль не просто как спортивное событие, а как отличный семейный досуг.

В завершение праздника отличившиеся команды были награждены в различных номинациях, что поставило яркую точку в двухдневном гимнастическом марафоне в самом центре Баку.