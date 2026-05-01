Азербайджанская гимнастка: "Главная цель - высокие результаты на больших международных аренах"

1 Мая 2026 13:45
Представительница сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Хадиджа Гулиева заявила, что команда намерена развить успех после победы на международном турнире в Чехии.

"Турнир в Чехии был для нас очень важным и запоминающимся опытом. Мы готовились к нему максимально серьезно - и физически, и психологически. Очень гордимся тем, что завоевали золотую медаль и достойно представили нашу страну. Эта победа дала нам дополнительную мотивацию и показала, что мы движемся в правильном направлении", - сказала Хадиджа Гулиева в комментарии Report.

Гимнастка подчеркнула, что команда уже работает над новыми программами и повышением сложности выступлений. По ее словам, ближайшие планы связаны с Кубком мира в Азербайджане и чемпионатом мира в Испании.

"Планируем выступить на Кубке мира, который пройдет в нашей стране, а также на чемпионате мира в Испании. Сейчас работаем над тем, чтобы еще больше улучшить наши выступления, повысить уровень сложности и выйти с новыми программами. Наша цель - не только завоевывать медали, но и представлять Азербайджан на самом высоком уровне", - отметила Гулиева.

Напомним, что тройка в составе Арзу Агаевой, Лейлы Бежановой и Хадиджи Гулиевой выиграла золотую медаль на турнире в Чехии. Второе место заняли хозяйки соревнований, третье - команда Словакии.

