Нурлана Мамедзаде: "Формат Кубка Европы вызывает больше интереса и волнения среди спортсменов"

На Кубке Европы по художественной гимнастике Азербайджан будет представлен юными и взрослыми спортсменками в индивидуальных соревнованиях, а также командой в групповых упражнениях среди взрослых.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде после церемонии открытия Кубка Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

"После Олимпиады 2024 года в составе сборной произошла смена поколения. Наша команда в групповых упражнениях была полностью обновлена. Она представит свои программы на этих соревнованиях", - сказала Мамедзаде.

Она добавила, что Кубок Европы продлится четыре дня, в нем участвуют около 200 спортсменов, 60 из которых выступают с индивидуальными программами.

"Сегодня открытие соревнований было объявлено уважаемым Фаридом Гаибовым - министром молодежи и спорта Азербайджана, президентом Европейской гимнастики.

Неофициальная часть открытия показала ежедневные тренировки гимнастов, работу, которую они преодолевают вместе с тренерами, а также терпение и целеустремленность, необходимые на пути к успеху".

Генеральный секретарь федерации подчеркнула, что Кубок Европы отличается своим форматом перекрестных поединков: "Это усиливает интерес в гимнастическом сообществе - как у самих спортсменов, так и у зрителей. Ранее такого формата не было. Это также вызывает больше эмоций у болельщиков и участников".