Азербайджанский гимнаст вновь оказался в центре внимания - ВИДЕО

Выступление азербайджанского гимнаста Тофика Алиева на Всемирных играх вновь получило широкое распространение в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, вице-президент компании Amplitude Тансу Йеген опубликовал на платформе X видео с выступлением спортсмена, показанным 10 августа 2025 года на соревнованиях в китайском Чэнду.

Алиев тогда завоевал серебряную медаль и стал первым спортсменом в истории, исполнившим элемент triple full - тройное сальто назад с полным вращением на каждом обороте.

Публикация этого выступления спустя время вновь привлекла внимание к достижению азербайджанского гимнаста и подчеркнула его значимость на международном уровне.

Отметим, что в апреле текущего года Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам на батуте, прошедшего в португальском Портимао, и продолжает оставаться одним из сильнейших представителей тамблинга.