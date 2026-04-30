30 Апреля 2026
RU

Фарид Гаибов: "Проведение международных соревнований важно для популяризации спорта в стране"

Гимнастика
Новости
30 Апреля 2026 19:24
22
Азербайджан известен проведением крупных спортивных мероприятий. За последние годы спорт в стране значительно развился.

Об этом на церемонии открытия Кубка Европы по художественной гимнастике, проходящего в Баку, заявил президент Европейской гимнастики и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он напомнил, что Баку является спортивной столицей мира 2026 года. Также министр отметил, что только на этой неделе в Азербайджане проходят сразу три международных соревнования: международная регата по гребле "Кубок Президента-2026", шахматный фестиваль Baku Open 2026 и Кубок Европы по художественной гимнастике.

"Каждая наша федерация в течение года организует различные международные соревнования. Это важно для популяризации спорта в стране. Государство и президент оказывают большую поддержку.

Сегодня глава государства встретился с борцами, которые успешно выступили на чемпионате Европы и заняли первое место в командном зачете. Думаю, такая забота дает большой стимул нашим спортсменам", - отметил министр.

Фарид Гаибов подчеркнул, что Федерация гимнастики Азербайджана является одной из самых активных спортивных структур в стране:

"Каждый год она проводит как минимум 4-5 международных соревнований. Девять видов гимнастики популяризируются и развиваются в стране. На чемпионатах Европы и мира наши спортсмены показывают достаточно хорошие результаты. За это я, конечно, хочу выразить особую благодарность президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой".

İdman.Biz
Тэги:

