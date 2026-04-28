Футбольный король Мельбурна - İdman.Biz из Австралии наслаждается футболом Хуана Мата

Хуан Мата переживает вторую молодость в Австралии. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании проводит знаменательный сезон в "Мельбурн Виктори", отдав 13 голевых передач и забив пять мячей. 37-летний полузащитник вывел команду в плей-офф, а за его карьерой пристально следит из Мельбурна корреспондент İdman.Biz.

Мата является ярчайшей звездой нынешнего сезона. Опытнейший игрок поистине неутомим и продолжает выдавать шедевры. Его влияние выходит за рамки одних лишь статистических показателей. Он забил головой в победном матче против "Сентрал Кост" со счетом (4:1), отличился эффектным голом из центра поля в дерби против "Мельбурн Сити", а затем снова блистал, забив потрясающий гол со штрафного удара в матче против "Сидней ФК".

Эти моменты произвели впечатление не только в Австралии. На тренировочной базе в Каррингтоне игроки "Манчестер Юнайтед", такие как Гарри Магуайр и Бруно Фернандеш, также наблюдали за игрой и выражали свой восторг. Бруно даже заявил, что "знал, что Мата забьет" со штрафного удара.

А ведь в прошлом сезоне испанец был практически незаметен в другом австралийском клубе "Вестерн Сидней Уондерерс". Он играл редко и почти не влиял на ход матчей. Но после переезда в Мельбурн все резко изменилось.

Возрождения Маты приобретает еще большую ценность, если рассматривать его в контексте всей карьеры. В последний раз он демонстрировал подобную статистику в сезоне 2015/16, выступая за "Манчестер Юнайтед", когда забив 10 голов и отдал 10 результативных передач. С тех пор испанский полузащитник пережил несколько периодов спада.

В "Виссел Кобе" он практически не проявил себя, в "Галатасарае" внес лишь ограниченный вклад, а его последний период на "Олд Траффорд" был ничем особенным. Поэтому его возвращение в "Мельбурн Виктори" имеет особое значение. В регулярном чемпионате команда заняла четвертое место и в плей-офф сыграет с "Сиднеем" в ближайший уик-энд.

На открытой тренировке, которую посетил наш корреспондент, Мата не скрывал своих амбиций: "Мы хотим сохранить эту серию побед и побороться за место в финале". А партнеры испанца готовы помочь ему добиться успеха в плей-офф, а затем сделать все возможное, чтобы удержать в клубе.

Делясь своими мыслями о своей нынешней форме, Мата сказал, что по-прежнему сохраняет страсть к футболу: "Мне нравится каждая тренировка и каждый матч. Играть в футбол во многих странах и культурах — это привилегия".

Помимо профессионального вклада, полузащитник также стал духовным лидером для "Мельбурн Виктори". Его опыт и хладнокровие помогли команде сохранить стабильность в борьбе за титул. Впечатляющая форма испанца также принесла ему множество индивидуальных наград. Он был признан "Футболистом месяца" A-лиги в январе и феврале, а в декабре получил награду MVP от Ассоциации игроков.

Похоже, для Маты футбольный путь еще далек от завершения. И в Австралии он доказывает, что лучшие вещи иногда случаются, казалось бы, на поздних этапах карьеры.