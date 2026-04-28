28 Апреля 2026 16:22
12
Вусал Искендерли: "В клубе больше всех играю, забиваю и отдаю передачи"

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Вусал Искендерли заявил, что проводит успешный сезон в албанском "Партизани", а также признался, что пока не рассматривает вариант возвращения в азербайджанский чемпионат.

"Сейчас мы боремся за путевку в еврокубки. Идем пятыми, но по очкам равны с четвертым местом. У нас хороший коллектив, мы верим в свои силы. Что касается меня, мог сыграть еще лучше. Есть шесть голов и четыре результативные передачи, но считаю, что способен на большее. Албания стала для меня очень удачной страной. Сейчас в клубе я больше всех играю, больше всех забиваю и отдаю передачи. Здесь можно проявить себя и перейти в более сильный чемпионат", - сказал Искендерли в комментарии qol.az.

Футболист отметил, что после прихода Айхана Аббасова заметны перемены и в сборной Азербайджана.

"Самое главное - в команде появился национальный дух. Каждый это чувствует. Победа на турнире FIFA Series стала хорошим началом и важной мотивацией для нас. Нам давно были нужны победы", - подчеркнул хавбек в беседе с qol.az.

"Вариант "возвращаться в Азербайджан" не рассматриваю. Нашим местным футболистам посоветовал бы обязательно попробовать себя за границей. Первый год бывает тяжелым, но потом разница ощущается очень сильно", - заявил Искендерли.

По словам полузащитника, у него уже были предложения из Казахстана, Турции и Азербайджана, однако до конца сезона он намерен сосредоточиться только на выступлениях за нынешний клуб.

