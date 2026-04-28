Садыг Садыгов: "Во время матча с "Интером" у меня прихватило сердце"

Бывший президент "Нефтчи" Садыг Садыгов рассказал о пережитом сердечном приступе во время матча чемпионата Азербайджана против "Интера" в сезоне-2011/12, а также вспомнил гостевую ничью 2:2 с миланским "Интером" на групповом этапе Лиги Европы сезона-2012/13.

"Это была настоящая битва за чемпионство. При счете 1:1 на 75-й минуте Руслан Амирджанов забил победный гол со штрафного. Эмоции были невероятные. Именно в том матче у меня прихватило сердце, меня отвезли в Центральную клинику. Команде я ничего не сказал", - сказал Садыгов в комментарии Futbolinfo.az.

Он отметил, что особенно памятным для него остается и гостевой матч Лиги Европы против миланского "Интера", завершившийся вничью 2:2.

"Это было чудо. Все говорили, что нам забьют четыре-пять мячей. Но команда показала характер. В первые 25 минут мы своими короткими передачами психологически сломали соперника", - подчеркнул Садыгов.

По словам бывшего руководителя клуба, успехи той команды стали возможны благодаря атмосфере внутри коллектива, грамотной селекции и полной самоотдаче всех сотрудников. Отметим, "Нефтчи" стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в групповой этап Лиги Европы.