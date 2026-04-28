Физули Мамедов: "Красная карточка сильно повлияла на игру"

Главный тренер "Карван-Евлаха" Физули Мамедов прокомментировал поражение от "Сабаха" (0:2) в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz , специалист отметил, что ключевым моментом встречи стало удаление.

"Мы знали, что игра будет сложной. "Сабах" - очень качественная и сильная команда. Мы хорошо подготовились и хотели как минимум не проиграть. Красная карточка сильно повлияла на игру. Против "Сабаха" очень трудно играть вдесятером. Мы допустили ошибки, после которых пропустили голы. Несмотря на результат, благодарю футболистов - они боролись до конца", - заявил Мамедов журналистам.

Также тренер объяснил осторожную тактику своей команды.

"Сабах" активно прессингует, поэтому мы старались выйти из-под давления и не допускать моментов. После счета 0:2 составы сравнялись, но мы все равно играли закрыто, чтобы не дать сопернику шансов", - отметил он.

Отдельно Мамедов выделил игру вратаря.

"Педро проводит очень хорошие матчи. Не только он, вся команда в последнее время показывает достойную игру", -подчеркнул специалист.