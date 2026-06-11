В АФФА состоялось награждение клубов, получивших лицензии на сезон 2026/2027 - ФОТО

Сегодня состоялась встреча с представителями клубов, получивших лицензии для участия в мужских и женских клубных турнирах УЕФА, Премьер-лиге, I и II лигах, а также в Высшей девичьей лиге АФФА в лицензионном сезоне 2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на структуру, на церемонии, организованной в административном здании АФФА, была предоставлена информация об итогах сезона, статистических показателях, электронной платформе Системы лицензирования клубов и ожидаемых изменениях в правилах лицензирования на следующий сезон.

В завершение мероприятия заместитель генерального секретаря АФФА Эльчин Мамедов вручил соответствующие лицензии клубам, получившим право выступать в следующем сезоне. Также сертификаты получили сотрудники клубов, успешно сдавшие экзамен, который был организован для менеджеров по лицензированию в минувшем сезоне.