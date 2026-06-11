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Рейтинг ФИФА: сборная Азербайджана опустилась на две позиции

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2026 15:21
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Рейтинг ФИФА: сборная Азербайджана опустилась на две позиции

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана потеряла две позиции.

Команда Айхана Аббасова сейчас занимает 126-е место, имея в активе 1132,00 очка. Соперники нашей сборной по Лиге наций - Литва находится на 149-й позиции (1056,85), а Лихтенштейн занимает 206-е место (797,70).

Напомним, что на днях сборная Азербайджана провела два товарищеских матча во время учебно-тренировочного сбора в Европе, в которых сначала проиграла Мальте (0:2), а затем обыграла Сан-Марино (2:1).

Отметим, что возглавляет рейтинг ФИФА действующий чемпион мира - сборная Аргентины (1877,27). На втором месте идет Испания, третью строчку занимает Франция.

İdman.Biz
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