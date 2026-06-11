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"Карван-Евлах" расстался с двумя футболистами

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2026 16:45
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"Карван-Евлах" расстался с двумя футболистами

"Карван-Евлах" прекратил сотрудничество с двумя футболистами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что контракты не были продлены с Шакилом Сно и Эмином Рустамовым, который выступал за команду на правах аренды.

Рустамов провел 16 матчей в составе "Карван-Евлаха". В свою очередь, 30-летний нидерландский футболист Шакил Сно в предшедствующем сезоне сыграл 33 матча и отметился одним голом.

Отметим, что команда завершила сезон Премьер-лиги Азербайджана 2025/2026 на последнем, 12-м месте и вылетела в Первую лигу.

İdman.Biz
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