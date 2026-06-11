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Лучший бомбардир Лиги конференций отказался от перехода в "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2026 09:46
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Лучший бомбардир Лиги конференций отказался от перехода в "Нефтчи"

Нападающий польской "Ягеллонии" Афимику Пулулу, которым интересовался бакинский "Нефтчи", продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, победителем в борьбе за 27-летнего форварда стал польский "Видзев".

По информации источника, после успешного прохождения медицинского обследования Пулулу официально станет игроком клуба из Лодзи.

Контракт футболиста с "Ягеллонией" истекает в конце июня. Ранее сообщалось, что нападающим интересовались греческий "Панатинаикос", киевское "Динамо" и бельгийский "Серкль Брюгге".

В минувшем сезоне Пулулу провел 33 матча в чемпионате Польши и забил 15 мячей. Также он стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, где помог "Ягеллонии" дойти до четвертьфинала турнира.

Отметим, что "Нефтчи" на протяжении длительного времени работал над трансфером футболиста и даже предлагал более выгодные финансовые условия. Однако сам игрок предпочел остаться в Польше, рассматривая местный чемпионат как трамплин для перехода в один из ведущих европейских клубов.

После неудачи с Пулулу бакинский клуб сосредоточился на других вариантах усиления. По данным источника, "Нефтчи" ведет активные переговоры с пятью футболистами, двое из которых являются нападающими.

İdman.Biz
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