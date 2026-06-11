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"Карабах" продлил контракт с Педро Бикальо

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2026 13:22
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"Карабах" продлил контракт с Педро Бикальо

Футбольный клуб "Карабах" продлил контракт со своим игроком Педро Бикальо.

Как передает İdman.Biz, соответствующую информацию распространила пресс-служба клуба.

Отмечается, что "скакуны" подписали с бразильским полузащитником новое соглашение сроком на три года. Согласно договору, Педро Бикальо будет выступать за команду до лета 2029 года.

24-летний футболист, выступающий за "Карабах" с 2025 года, провел 51 матч и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, что ранее о продлении контракта сообщало агентство, представляющее интересы игрока.

İdman.Biz
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