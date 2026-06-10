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Филип Озобич покинул "Туран Товуз"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2026 19:48
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Филип Озобич покинул "Туран Товуз"

"Туран Товуз" расстался с Филипом Озобичем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, срок контракта футболиста подошел к концу.

"Срок действия соглашения с игроком, который в сезоне Премьер-лиги 2025/2026 провел за нашу команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи, подошел к концу.

Благодарим Филипа Озобича за услуги, оказанные нашему клубу, и желаем ему успехов в личной жизни и дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

Сербскому футболисту Филипу Озобичу 35 лет.

İdman.Biz
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