Курбан Бердыев: "Никто не получит его просто так"

Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что игра в целом получилась неплохой, однако на результате сказалось отсутствие ряда игроков основного состава.

"В целом игра была не плохой. Отсутствие некоторых основных футболистов сказалось во втором тайме", - заявил Бердыев.

Также наставник высказался о возможных шансах для молодых футболистов в случае досрочного выхода в еврокубки.

"Любой молодой игрок должен заслужить свое место в основном составе. Никто не получит его просто так", - подчеркнул он.